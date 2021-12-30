Суд отказал в освобождении из СИЗО главе «СДС Уголь» Алексееву

Суд в четверг, 30 декабря, отказал в освобождении из СИЗО главе холдинга «СДС Уголь» Геннадию Алексееву, арестованному по делу о ЧП на кемеровской шахте «Листвяжная».

Отмечается, что адвокат бизнесмена просил изменить меру пресечения на более мягкую.

«Кемеровский областной суд постановление Центрального районного суда Кемерова об аресте Алексеева оставил без изменения, апелляционную жалобу защитников без удовлетворения», — цитирует ТАСС постановление суда.