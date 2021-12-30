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Политика
Путин в четверг проведет телефонный разговор с Байденом

В Белом доме назвали время разговора Путина и Байдена

Белый дом: телефонный разговор Путина и Байдена состоится в 23:30 по московскому времени
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Телефонный разговор президентов РФ И США Владимира Путина и Джо Байдена намечен на на 22:30 мск. Об этом сообщается в заявлении, распространенном Белым домом в среду, 29 декабря.

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Отмечается, что звонок пройдет в закрытом режиме.

«Президент проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить целый ряд тем, в том числе предстоящее дипломатическое взаимодействие с РФ»,— говорится в графике американского лидера.

Ранее в этот день пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн сообщила, что телефонный разговор глав государств состоится 30 декабря. Позже эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Хорн, Байден собирается подчеркнуть важность деэскалации ситуации вокруг Украины для прогресса на переговорах по безопасности с Россией.

29 декабря в ходе того же телефонного брифинга для журналистов представитель администрации США сообщил, что Штаты подготовили планы усиления НАТО и союзников на случай дальнейшего обострения ситуации вокруг Украины. США намерены обсудить с Россией европейскую безопасность, урегулирование ситуации на Украине в ОБСЕ, а в Совете Россия–НАТО — проект договора с альянсом, добавил он.

Двусторонние переговоры между Москвой и Вашингтоном на уровне МИД двух стран, которые пройдут 10 января.

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