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ПФР рассказал о январских выплатах пенсионерам

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Являющиеся родителями пенсионеры получат в 2022 году дополнительную денежную поддержку. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России (ПФР) в среду, 29 декабря.

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Так, на одного несовершеннолетнего ребенка пенсионеру полагаются 2 134 рублей, на двоих — 4 266 рублей, троих — 6 401 рублей.

Родителям-пенсионерам добавка устанавливается к фиксированной выплате страховой пенсии по старости, деньги выделяются при наличии на иждивении несовершеннолетних детей, детей-инвалидов или детей старше 18 лет, обучающихся на очной форме (но не старше 23 лет). Надбавки полагаются обоим родителям.

Чтобы получить эти средства, надо подать соответствующее заявление с копиями всех необходимых документов. Соответствующий документ опубликован на сайте фонда.

29 декабря в ПФР сообщили, что с 2022 года функции предоставления гражданам России услуг по некоторым видам поддержки перейдут от органов социальной защиты и Роструда к Пенсионному фонду, что значительно упростит процедуру выплат. Изменения коснутся выплат на детей, семьям погибших военнослужащих и силовиков, а также пострадавшим от радиации в результате аварии на Чернобыльской АЭС, объединении «Маяк» и других подобных событий.

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