Юрист объяснил порядок получения налогового вычета за спорт с 1 января

С 1 января 2022 года граждане РФ смогут получить спортивный налоговый вычет, пояснил в четверг, 30 декабря, ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Юрий Захаров.

«Россияне получат право сэкономить 13% стоимости оплаченных услуг, однако лимит затрат на эти нужды, куда также включаются расходы на лечение, обучение, страховки и пенсионные взносы, составляет не более 120 тыс. рублей в год», — приводит его слова агентство «Прайм».

Он уточнил, что подобным образом можно сэкономить максимум до 15 тыс. 600 рублей.

По его словам, согласно изменениям в ст. 219 Налогового Кодекса, право на подобный вычет есть у любого гражданина в возрасте от 18 лет, при условии, что он платит НДФЛ. Чтобы получить деньги нужны документы, подтверждающие «расходы на спорт» (договор на предоставление услуг и кассовый чек), справка 2-НДФЛ и декларация 3-НДФЛ, а также банковские реквизиты для перечисления денежных средств.

Кроме того, вычет на физкультурно-оздоровительные услуги можно получить и на своих детей. Для этого необходимо дополнительно приложить копию свидетельства о рождении ребенка.

Юрист обратил внимание, что помимо предоставленных документов, фирмы, предоставляющие такие услуги, должны быть включены в специальный перечень организаций, в которых физкультура и спорт являются основным видом деятельности. Применить вычет можно будет только к доходам, полученным с 1 января 2022 года.

Ранее, 3 декабря, президент России Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство, которые бы стимулировали формирование долгосрочных сбережений у граждан. Так, он поручил проработать вопрос о предоставлении налогового вычета на доходы физических лиц при вложении в российские ценные бумаги. Кроме того, глава государства поручил определить критерии и параметры софинансирования из средств федерального бюджета долгосрочных накоплений граждан.

Ответственными за исполнение поручения до 15 июля 2022 года назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.