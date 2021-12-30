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ПФР в 2022 году расширит меры социальной поддержки россиян и упростит получение выплат

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В 2022 году в перечень мер социальной поддержки будут включены те, которые сейчас назначают органы социальной защиты и Роструд, сообщил 29 декабря Пенсионный фонд России (ПФР) на своем сайте.

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«Важно отметить, что россиянам не нужно никуда обращаться, чтобы переоформить выплаты и продолжать получать ранее назначенные пособия. Переход на перечисление средств из ПФР произойдет автоматически. Если же выплаты еще не назначены, со следующего года обращаться за ними нужно будет в Пенсионный фонд», — подчеркнули в ведомстве.

Изменения коснутся выплат на детей, семьям погибших военнослужащих и силовиков, а также пострадавшим от радиации в результате аварии на Чернобыльской АЭС, объединении «Маяк» и других подобных событий. Для последней категории предназначен отдельный блок мер. Условия назначения мер меняться не будут. Для их получения по-прежнему необходимо подать заявление. С переходом функций по выплатам к ПФР процесс будет постепенно упрощаться.

С 2022 года будет отменено требование к семьям погибших военнослужащих каждые полгода предоставлять платежки для подтверждения расходов на коммунальные услуги.

Обратиться за выплатами можно в офисы ПФР и в МФЦ. Сроки оформления большинства выплат сократятся в два раза, рассматривать заявления в ПФР будут от пяти до 10 дней. Перечисление денег займет столько же времени.

Первые выплаты ПФР по переданным мерам россияне получат 17 января. Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному выплатному графику происходит в феврале, уточнили в Пенсионном фонде.

28 декабря, Минцифры РФ сообщило, что на портале «Госуслуги» появился новый сервис, с помощью которого россияне смогут подать заявление в Пенсионный фонд России о получении выплат по уходу за нетрудоспособным гражданином. Воспользоваться услугой могут неработающие россияне, которые осуществляют уход за нетрудоспособными гражданами, проживают на территории РФ, а также имеют подтвержденную учетную запись на «Госуслугах».

9 ноября Минтруд сообщил, что страховые и социальные пенсии по случаю потери кормильца детям, не достигшим 18 лет, с 1 января 2023 года будут назначаться со дня смерти кормильца. Подавать заявление не потребуется.

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