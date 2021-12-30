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МЧМ-2022 досрочно завершен из-за коронавируса

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Международная федерация хоккея (IIHF) отменила молодежный чемпионат мира из-за выявления COVID-19 у игроков. Об этом 29 декабря сообщили в релизе на сайте организации.

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«Следуя рекомендации медицинской службы турнира и Медицинского комитета федерации, Совет постановил, что из-за продолжающегося распространения COVID-19 и штамма «Омикрон», чемпионат мира среди юниоров 2022 года будет отменен ради обеспечения здоровья и безопасности всех его участников», — говорится в обращении.

Федерация приняла такое решение после положительного теста на коронавирус у нападающего российской сборной Матвея Мичкова. Это потребовало бы отмены матча Россия–Словакия, запланированного на 29 декабря. В таком случае, игра бы стала третьей по счету, отмененной из-за положительного теста на COVID-19, после матчей Швейцария–США и Финляндия–Чехия.

«Продолжающееся распространение штамма «Омикрон» вынудило нас скорректировать наши протоколы почти сразу по прибытии, чтобы попытаться опередить любое потенциальное заражение. Это включало ежедневное тестирование и требование о карантине команды при подтверждении положительных тестов. Мы обязаны были перед участвующими командами сделать всё возможное, чтобы создать условия, необходимые для работы этого мероприятия. К сожалению, этого оказалось недостаточно», — отметил президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.

Несколько часов спустя глава федерации заявил, что МЧМ будет переигран летом. В ближайшие месяцы будут объявлены подробности, но турнир определенно состоится, заверил Тардиф.

Молодежный чемпионат мира стартовал в Канаде с 26 декабря 2021 года. Спустя несколько матчей три команды получили техническое поражение из-за положительных тестов игроков на коронавирус. Среди них — сборная США в матче со Швейцарией, сборная Чехии в матче с Финляндией и сборная России в матче со Словакией.

Россиянам засчитали техническое поражение в матче против Словакии из-за положительного теста у нападающего российской сборной Матвея Мичкова. При этом его отец — Андрей Мичков — назвал положительный текст сына провокацией, так как повторный тест показал отрицательный результат.

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