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Пенсионный фонд расширит в 2022 году меры соцподдержки

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Пенсионный фонд с 2022 года расширит перечень мер соцподдержки. В ПФР будут оформлять некоторые льготы, которые сейчас назначают органы соцзащиты и Роструд, передает телеканал «Известия». Изменения коснутся выплат на детей, семьям погибших военнослужащих и силовиков, а также пострадавшим от радиации на ЧАЭС. Получить льготы станет проще. Условия назначения мер не меняются. В фонде ожидают, что меры поддержки охватят более 2 млн человек. Первые выплаты россияне получат 17 января. Общий объем в течение года достигнет 120 млрд рублей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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