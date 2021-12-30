В Белом доме заявили, что президент США Байден обсудит с Путиным ситуацию на Украине

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным подчеркнет важность деэскалации ситуации вокруг Украины. Это существенно повлияет на прогресс переговоров по безопасности, сообщила 29 декабря пресс-секретарь Совета нацбезопасности Эмили Хорн.

«Для того, чтобы добиться реального прогресса и состояния, при котором мы обеспечим безопасность и стабильность в Европе, будет необходима обстановка деэскалации, а не эскалации. Очевидно, это будет частью того, что президент Байден доведет до сведения президента Путина завтра», — приводит CNN сообщение представителя американской администрации.

29 декабря в ходе телефонного брифинга для журналистов представитель администрации США сообщил, что Штаты подготовили планы усиления НАТО и союзников на случай дальнейшего обострения ситуации вокруг Украины. США намерены обсудить с Россией европейскую безопасность, урегулирование ситуации на Украине — в ОБСЕ, а в Совете Россия–НАТО — проект договора с альянсом, добавил он.

В четверг, 30 декабря, состоится телефонный разговор президентов России и США. В ходе предстоящей беседы американский лидер намерен обсудить двусторонние переговоры между Москвой и Вашингтоном, которые пройдут 10 января.