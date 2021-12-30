Прямой эфир
Спорт
В IIHF отменили молодежный чемпионат по хоккею
Мир
Девушка Саакашвили сообщила о критическом состоянии политика
Мир
Зеленский поручил проверить использование просроченных вакцин на Украине
Спорт
ФХР выразила сожаление из-за отмены молодежного чемпионата мира
Мир
Глава ВОЗ предрек увеличение случаев заражения из-за штаммов «Омикрон» и «Дельта»
Мир
Великобритания заявила о доминировании штамма «Омикрон» в стране
Общество
С проблемами при онлайн-заказе новогодних подарков столкнулись 80% россиян
Мир
Главы МИД ведущих стран Европы и США обсудили форматы диалога с РФ
Мир
Суд приговорил подругу покойного банкира Эпштейна к 65 годам тюрьмы
Политика
Путин в четверг проведет телефонный разговор с Байденом

В Белом доме заявили, что президент США Байден обсудит с Путиным ситуацию на Украине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным подчеркнет важность деэскалации ситуации вокруг Украины. Это существенно повлияет на прогресс переговоров по безопасности, сообщила 29 декабря пресс-секретарь Совета нацбезопасности Эмили Хорн.

Тет-а-нет: на чем сошлись и о чем поспорили Путин и Байден
На двухчасовых переговорах лидеры РФ и США предметно обсудили Украину, расширение НАТО и диппредставительства

«Для того, чтобы добиться реального прогресса и состояния, при котором мы обеспечим безопасность и стабильность в Европе, будет необходима обстановка деэскалации, а не эскалации. Очевидно, это будет частью того, что президент Байден доведет до сведения президента Путина завтра», — приводит CNN сообщение представителя американской администрации.

29 декабря в ходе телефонного брифинга для журналистов представитель администрации США сообщил, что Штаты подготовили планы усиления НАТО и союзников на случай дальнейшего обострения ситуации вокруг Украины. США намерены обсудить с Россией европейскую безопасность, урегулирование ситуации на Украине — в ОБСЕ, а в Совете Россия–НАТО — проект договора с альянсом, добавил он.

В четверг, 30 декабря, состоится телефонный разговор президентов России и США. В ходе предстоящей беседы американский лидер намерен обсудить двусторонние переговоры между Москвой и Вашингтоном, которые пройдут 10 января.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021