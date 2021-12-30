СК обжалует приговор по делу о насилии над детдомовцами в Санкт-Петербурге

Следственный комитет (СК) России инициирует вопрос об обжаловании приговора суда, оправдавшего фигурантов дела о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома в Санкт-Петербурге, о чем стало известно в четверг, 30 декабря.

Ведомство планирует изучить обстоятельства, на основании которых Кировский районный суд вынес оправдательный приговор. Там отметили, что следствием ранее были выявлены факты противоправных действий данных фигурантов в отношении детей, их действиям была дана соответствующая правовая оценка.

«Достаточная доказательственная база, собранная следствием, послужила основанием для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу», — говорится на сайте комитета.

Всего было установлено 23 факта совершения обвиняемыми насильственных действий в отношении воспитанников «Центра содействия семейному воспитанию №8» в период с 2002 по 2017 годы.

5 декабря 2018 года стало известно, что перед судом в Санкт-Петербурге предстанет экс-директор школы № 565 Станислав Виноградов, которого обвиняют в совершении преступлений сексуального характера в отношении детдомовцев. Кроме него по делу проходят его бывший заместитель Михаил Елин и трое бывших воспитанников и учеников школы — Павел Прикащиков, Кирилл Покалюк и Андрей Соловьев.