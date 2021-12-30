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Британский журналист рассказал о реальном отношении Запада к Украине

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Западные державы неоднократно использовали Украину в собственных интересах, а ее внутренние конфликты — незначительная проблема по сравнению с растущей мощью Китая или пандемией, сообщил на страницах The Week обозреватель Райан Купер.

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«После распада СССР Запад относился к Украине либо с ужасающим пренебрежением, либо как к империалистической игрушке. Именно западные экономисты и правительства, находящиеся в плену неолиберальной догмы, провели масштабную приватизацию украинских активов в первые постсоветские годы. Это привело к экономической катастрофе и настоящей эпидемии коррупции, от которой стране ещё предстоит оправиться», — указал журналист в статье, опубликованной 28 декабря.

Он вспоминает глобальный экономический кризис в 2008 году, который сильно ударил по Украине с большими долгами в иностранной валюте. Тогда, по его словам, при скрытой поддержке США Евросоюз предложил стране крайне недостаточный кредит в €610 млн с требованиями жесткой экономии.

«Короче говоря, западные державы неоднократно использовали Украину, чтобы позлить президента России Владимира Путина, но они не предоставили ей ресурсов, необходимых для заключения выгодного союза с Западом, и не взяли на себя достаточных военных обязательств для сдерживания России», — делает вывод Купер.

Журналист подчеркивает, что совершенно очевидно нежелание США и Западной Европы ставить своих солдат на линию защиты Украины.

«Для этих стран конфликт там — незначительная проблема по сравнению с подъемом Китая, продолжающейся пандемией, изменением климата и многим другим», — уверен он.

Купер считает, что западные державы — и особенно США — постоянно провоцируют Путина через Украину вместо того, чтобы признать безразличие к делам этой страны, попытаться прийти к разрядке отношений между государствами и сократить собственные потери от конфликтов. В результате от последствий этого пострадавшей стороной окажется Украина, уверен журналист.

25 декабря коллеги Купера заявили, что в случае военного конфликта России понадобится менее суток для захвата Украины. Они отметили, что для России возможное начало боевых действий «не сопряжено с особыми рисками ни в военном, ни в политическом, ни в экономическом плане», так как российская армия превосходит Вооруженные силы Украины, а президент США Джо Байден прямо заявлял, что НАТО не вмешается в возможный военный конфликт Москвы и Киева.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не нападала ни на кого первой. Он подчеркнул, что заявления Украины и США об «агрессивных действиях» России делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.

Песков также отметил, что Россия предпринимает определенные действия по перемещению войск на своей территории, и никто не может оспаривать это суверенное право Москвы.

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