Кинолог назвал полезные лакомства для собак на Новый год

Праздничные блюда новогоднего стола не подходят собакам и угощать питомца можно только специальными лакомствами. Об этом в четверг, 30 декабря, заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, если давать животному еду со стола, то у него могут начаться проблемы с желудком. Поэтому лакомства лучше подготовить заранее и следить за собакой во время застолья.

Кинолог обратил внимание, что питомцу нельзя давать копченую и жирную пищу, салаты, заправленные майонезом. Также не стоит угощать собаку бутербродами с маслом и икрой, запеченными и жаренными блюдами из утки и курицы, мясными рулетами с чесноком и луком.

Смертельную опасность для домашнего любимца представляет шоколад, в том числе молочный и белый, а также конфеты с орехами, какао и напитки на его основе из-за содержания в них теобромина. Это вещество наносит желудку и другим органам собаки необратимый вред.

«У собаки может начаться панкреатит или даже гепатит после его употребления. Поскольку собаки очень любят сладости, будьте внимательны, когда поставите шоколадный торт или кексы на новогодний стол», — приводит слова Голубева «РИА Новости».

Острую почечную недостаточность у питомцев могут вызывать виноград, изюм и продукты с содержанием винограда, особенно если собака съест их в большом количестве вместе с косточкой. Не менее опасен гранат из-за высокого содержания танинов, которые могут стать причиной нарушения функций органов ЖКТ, болезней сердца.

«Во время застолья будьте внимательны, не соблазняйте собаку видом праздничных блюд: постарайтесь ставить их как можно ближе к центру стола, чтобы у питомца не было прямого доступа к ним. Лучше всего не полагаться на воспитанность вашей собаки, а уберечь её от искушения самостоятельно», — рекомендовал специалист.

По мнению кинолога, лучше заранее позаботиться о праздничных блюдах для своего любимца. Например, можно приготовить сушеные, запеченные или вяленые лакомства из мясных субпродуктов, мяса, фруктов или овощей. Их можно давать как по отдельности, так и в сочетании друг с другом.

Кроме того, Голубев посоветовал порадовать собак сырыми овощами и фруктами: порезанными на дольки морковью, свежими огурцами, бататом, яблоками, грушами без кожуры и бананами. Эти же продукты можно засушить. Эксперт также заметил, что в зоомагазинах обычно находится большой ассортимент лакомств на основе этих овощей и фруктов с добавлением сушеного мяса.

Ранее, 27 декабря, в Российской кинологической федерации перечислили опасности для собак в новогодние праздники. Питомцы могут пострадать из-за травм, полученных при игре с елочными украшениями, грохот взрывающейся пиротехники могут напугать животное и оно может убежать. Поэтому ночью 1 января на улицу с собакой лучше не выходить.