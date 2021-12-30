Зампостпреда РФ при ООН рассказал о гуманитарных связях с США

Россия всегда выступала за увеличение гуманитарных связей с Соединенными Штатами. Такое заявление сделал зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков в среду, 29 декабря.

«В условиях непростой международной обстановки именно гуманитарные связи призваны объединить нас. Россия всегда выступала за увеличение контактов по этой линии», — сказал Чумаков, выступая на мемориальном мероприятии в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154 под Сочи в 2016 году.

По его словам, даже в условиях пандемии культурные контакты не прекращаются.

«В каком-то смысле они даже усиливаются, ведь коронавирус научил нас и новым форматам», — слова зампостпреда передает «РИА Новости».

Чумаков отметил, что трагическое событие с самолетом Минобороны РФ объединило две нации, и добавил также, что «наступит момент, когда мы будем чувствовать единство и без каких-либо сопутствующих трагедий».

25 декабря 2016 года российский самолет Ту-154 вылетел в Сирию из Москвы и разбился вскоре после дозаправки в Сочи. На борту самолета находились 92 человека. В их числе были 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять сотрудников российских телеканалов («Первый канал», НТВ и «Звезда»), а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Экспертизы, проведенные по делу о крушении самолета Минобороны Ту-154, полностью исключили версию взрыва на борту. По данным Следственного комитета России, потерпевшими по уголовному делу признаны 156 человек.