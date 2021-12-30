Россияне не пойдут в рестораны на Новый год

В ресторанах отмечают низкий объем бронирований столов на новогоднюю ночь. Об этом «Известиям» рассказали в Ginza Project (рестораны Uilliams, Butler, Buono), Tigrus Group («Остериа Марио», «Швили», «Зест», «Бар BQ») и других компаниях. Многие гости отменяют резервы, а часть до сих пор не подтвердили. Из-за пандемии коронавируса клиенты стараются отказаться от посещения людных мест, считают рестораторы. Большинство заведений уже отказались от праздничной ночной программы и планируют работать 31 декабря до 18-19 часов. По данным ВЦИОМ, большинство россиян будут отмечать Новый год дома.

«В заведениях, открытых к бронированию на 31 декабря, запрос на места в ресторанах небольшой, при этом часть гостей сомневается в целесообразности посещения ресторана и отменяет резерв. Клиенты говорят, что опасаются большого скопления людей», — сказал Хенрик Винтер.

В ресторанах Ginza Project (рестораны Uilliams, Butler, Buono и другие) уже есть брони на новогодние корпоративы, но многие клиенты еще опасаются их подтверждать, поскольку боятся введения новых ограничений накануне праздников, рассказал управляющий партнер и генеральный директор холдинга Максим Ползиков.

По данным исследования ВЦИОМ, 78% россиян встретят Новый год дома. В гостях планируют праздновать 8% респондентов. Отметить в ресторане, клубе или на дискотеке настроены 5% опрошенных. 1% выбрали вариант отдыха на даче или в пансионате за городом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам провести новогодние праздники дома, в том числе без выездов за рубеж. Об этом она 30 ноября заявила на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.



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«В дом же духе: россияне отказываются отмечать Новый год в ресторанах»