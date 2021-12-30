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Поезд насмерть сбил двух человек в Московской области

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В Подмосковье два человека попали под колеса поезда и скончались. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По информации канала, ЧП случилось на станции «Тарасовская» Ярославского направления. Проходящий мимо поезд задел двух человек, стоящих на перроне, и сбил их. Оба в результате полученных травм скончались на месте.

Ранее, 7 октября, мужчина погиб под колесами электропоезда в Москве, еще один пострадал. Инцидент произошел в районе станции «Серп и Молот» Горьковского направления МЖД.

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