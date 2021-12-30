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Глава «Газпрома» Миллер доложил Путину о готовности газопровода «Северный поток — 2»

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Газопровод «Северный поток — 2» (СП-2) готов к работе. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер в среду, 29 декабря.

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По его словам, вторая нитка газопровода наполнена газом до рабочего давления.

«Сегодня в 12:58 по московскому времени «Газпром» завершил заполнение газом второй нитки газопровода «Северный поток — 2». Первая и вторая нитки газопровода «Северный поток — 2» находятся под рабочим давлением», — сообщил Миллер на совещании по прохождению осенне-зимнего периода, текст доклада опубликован на сайте компании.

В ответ Владимир Путин поздравил «Газпром» с завершением работы по созданию газовой магистрали и добавил, что запуск СП-2 позволит снизить цены на газ в Европе и на Украине.

Ранее в этот день вице-премьер России Александр Новак также добавил, что сертификация СП-2 должна завершиться максимум до конца первого полугодия 2022 года. Если коллеги будут в этом заинтересованы и сделают сертификацию быстрее, то можно начать поставки гораздо раньше, добавил Новак.

Обозреватель издания Handelsblatt Юрген Флаугер в своей статье, опубликованной накануне, предположил, что в случае остановки СП-2 Германии могут грозить перебои с электричеством из-за недостаточного объема поставок газа из РФ. Журналист подчеркнул, что Россия всегда была надежным поставщиком газа и выполняла свои обязательства даже в разгар холодной войны. В связи с этим он призвал власти страны не обострять споры вокруг газопровода.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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