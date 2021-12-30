Прямой эфир
Спорт
В IIHF отменили молодежный чемпионат по хоккею
Мир
Девушка Саакашвили сообщила о критическом состоянии политика
Мир
Зеленский поручил проверить использование просроченных вакцин на Украине
Спорт
ФХР выразила сожаление из-за отмены молодежного чемпионата мира
Мир
Глава ВОЗ предрек увеличение случаев заражения из-за штаммов «Омикрон» и «Дельта»
Мир
Зампостпреда РФ при ООН рассказал о гуманитарных связях с США
Общество
С проблемами при онлайн-заказе новогодних подарков столкнулись 80% россиян
Мир
Главы МИД ведущих стран Европы и США обсудили форматы диалога с РФ
Мир
Суд приговорил подругу покойного банкира Эпштейна к 65 годам тюрьмы
Политика
Путин в четверг проведет телефонный разговор с Байденом

Ученые из США заявили о связи выпивки с низким риском заражения COVID

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые из Питтсбургского университета выявили связь между умеренным уровнем потребления крепкого алкоголя и иммунитетом от COVID-19. Участники исследования, которые контактировали с носителями коронавируса, но не заболели, выпивали в месяц в среднем 27 порций крепкого алкоголя. Те же, кто заразился, опрокидывали около 0,4 стопки в месяц. При этом ученые не выявили никакой связи между уязвимостью для COVID-19 и употреблением слабого алкоголя — пива или вина.

Без головы: почему больные раком россияне продолжают курить и пить
К раку губы или языка может привести даже плохая гигиена полости рта

«Участники исследования, которые подверглись воздействию коронавируса, но не заразились COVID-19, имели склонность выпивать в среднем одну порцию крепкого напитка в день, а те, кто заразились, практически не пили», — утверждают ученые в статье, посвященной результатам научной работы.

В исследовании приняли участие 90 добровольцев в возрасте от 55 до 103 лет. Среди них было 39 мужчин и 51 женщина. Эти люди были под наблюдением специалистов в рамках долгосрочного проекта по изучению расстройств, связанных с употреблением алкоголя. Часть из них злоупотребляли выпивкой, другие не имели таких проблем и входили в контрольную группу. Информацию о количестве выпитого и самих напитках ученые получили в ходе интервью.

Пытаясь объяснить взаимосвязь выпивки и заболеваемости COVID-19, американские ученые сослались на другие исследования. Ранее уже была показана меньшая частота простудных заболеваний среди тех, кто умеренно потребляет алкоголь, по сравнению с теми, кто не пьет совсем. Также, согласно научным данным, одна-две порции напитка в день снижают вероятность заражения различными видами респираторных вирусов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Стопки сигнал: ученые из США заявили о связи выпивки с низким риском заражения COVID

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021