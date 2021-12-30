МВД подготовило параметры допустимого в РФ оружия самообороны

МВД подготовило обязательные технические параметры для производимого в России и ввозимого в страну оружия самообороны. Об этом стало известно в четверг, 30 декабря.

Речь идет о газовых и травматических пистолетах и револьверах, механических распылителях, аэрозольных устройствах и электрошокерах.

«Огнестрельное оружие ограниченного поражения (травматическое. — Ред.) не должно быть изготовлено из огнестрельного оружия посредством его переделки или использования основных частей, а также иметь конструкцию, позволяющую в результате внесения обратимых изменений использовать его ствол, затвор, барабан, рамку, ствольную либо затворную коробку для замены соответствующих частей огнестрельного оружия в целях его ремонта, переделки и восстановления поражающих свойств», — текст проекта приказа ведомства приводит ТАСС.

Травматическое оружие не должно иметь конструкцию, позволяющую отсоединить ствол от корпусной детали или затвора, никакие изменения не должны позволять использовать патроны от огнестрельного оружия и патроны с металлическим сердечником. Гильз должны иметь признаки для идентификации типа оружия.

Те же параметры касаются и газового оружия.

«Механические распылители, аэрозольные и другие устройства не должны иметь форму, имитирующую боевое ручное стрелковое огнестрельное оружие. Они должны иметь яркую цветовую окраску отдельных деталей и механизмов», — указано в тексте.

У электрошокеров должна также быть маркировка с индивидуальным номером.

9 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что намерен попросить Верховный суд страны проанализировать нормы о превышении пределов самообороны и в случае необходимости представить предложения по совершенствованию действующих норм. Он подчеркнул, что нужно «защитить людей, которые защищаются сами и защищают жизнь и здоровье других граждан».

9 ноября член адвокатской палаты Москвы Евгений Корчаго назвал единственный способ самообороны, за который пострадавшая сторона не попадает под уголовную ответственность. По его словам, во время нападения лучше всего спасаться бегством.