Посол КНР рассказал об эффективном противостоянии Пекина и Москвы Западу

Ответом на политику силы и давление США и их западных союзников на Китай и Россию должно стать дальнейшее углубление стратегического сотрудничества двух стран и расширение практического взаимодействия в различных областях. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

«США вместе со своими западными союзниками оказывают на Китай и Россию давление на всех фронтах — в политической, экономической, военной и гуманитарной областях, в сфере безопасности, науки и техники, осуществляя «экстерриториальную юрисдикцию» и произвольно применяя санкции против правительственных ведомств, предприятий и персонала обеих стран в попытке сдержать развитие Китая и России. В ответ на такую ничем не прикрытую гегемонию и политику силы Китай и Россия должны продолжать углублять стратегическое сотрудничество «спина к спине» и укреплять практическое сотрудничество в различных областях, чтобы эффективно реагировать на «двойное сдерживание» США и Запада и противостоять ему», — признал китайский дипломат.

В экономической сфере этому будет способствовать, в частности, продвижение сотрудничества в области инвестиций, энергетики, сельского хозяйства, связи, трансграничной электронной коммерции, а также ускоренная стыковка строительства зоны «Пояса и пути» со строительством Евразийского экономического союза. В финансовой сфере — наращивание расчетов в национальных валютах и создание более устойчивой и гибкой международной валютной системы для защиты практического сотрудничества между Китаем и Россией.

Важно, по его мнению, также взаимодействие в гуманитарной сфере. В частности, встреча президента России Владимира Путина и его китайского коллеги Си Цзиньпина на зимних Олимпийских играх в Пекине «позволит пресечь попытки США и Запада политизировать спорт на зимних Олимпийских играх в Сочи и Пекине».

Подробнее — в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Олимпийские игры в Пекине — не сцена для шоу политиков»