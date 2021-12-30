Игроки молодежной сборной РФ по хоккею высказались об отмене МЧМ

Игроки молодежной сборной России по хоккею Марат Хуснутдинов и Шакир Мухамадуллин после отмены Молодежного чемпионата мира 30 декабря заявили, что команда приехала играть в хоккей, а не искать виноватых в тех или иных обстоятельствах.

«Мы это не обсуждаем. Что случилось, то случилось. От нас это не зависело. И сейчас искать кого-то виновного, во-первых, это не наше дело. Мы приехали играть в хоккей, но получилось, что нашли положительный тест. В команде не было разговоров по этому поводу», — сказал Хуснутдинов в беседе с РЕН ТВ.

Шакир Мухамадуллин добавил, что в профессиональной среде все понимают, в какой ситуации проходили соревнования, и никто не был застрахован от такого развития событий. Но на турнире хоккеисты думали только об игре и победе, карантина и отмены матчей никто не ожидал.

«Мы об этом не думаем. Как у нас в плане стоит: утром ПЦР-тест сдаем, потом завтрак и подготовка к матчу. Голова занята только игрой, и мы готовимся непосредственно к ней. Вся эта медицинская информация для нас не важна, потому что у нас есть своя игра, к которой мы должны готовиться и непосредственно выходить на нее», — объяснил спортсмен.

Нападающий Марат Хуснутдинов отметил, что все игроки сборной России соблюдали санитарно-эпидемиологические требования, ходили в масках и ни с кем вне сборной не общались.

«И ПЦР мы сдавали с уверенностью. Ни о чем таком не думали», — сказал он.

29 декабря из-за положительного теста у нападающего российской сборной Матвея Мичкова россиянам засчитали техническое поражение в отмененном матче против Словакии. С критикой такого решения выступил заслуженный тренер России по хоккею Владимир Плющев, отметив, что организаторы должны были просчитать все варианты развития событий на турнире.

30 декабря Совет Международной федерации хоккея (IIHF) отменил МЧМ, подчеркнув, что здоровье игроков является приоритетным. Президент федерации Люк Тардиф отметил, что организация скорректировала протоколы турнира, чтобы ввести ежедневное тестирование и требование о карантине команды при подтверждении положительных случаев заболевания, но этого оказалось недостаточно.