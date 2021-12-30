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Названы самые популярные в Новый год схемы обмана

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Одна из наиболее опасных схем обмана для банковских клиентов в эти дни — реклама новогодних и рождественских акций и подарков от имени кредитных организаций, заявил «Известиям» директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин.

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Почему растет популярность этого способа обмана

Он пояснил, что через соцсети мошенники распространяют ссылки на поддельные банковские сайты, где якобы для получения презента требуется ввести номер карты и мобильного телефона, а также одноразовый пароль подтверждения операции. Этой информацией злоумышленники могут воспользоваться для вытягивания денег со счета.

Другой распространенный сценарий мошенничества в этот период — выманивание денег через фейковый сайт брокера, сообщил Станислав Павлунин. Он пояснил: злоумышленники связываются с жертвой и убеждают её перевести средства на «брокерский счет» — на самом же деле человек перечисляет деньги на карту или электронный кошелек физлица. В декабре многие россияне получают премии и некоторые считают, что вполне можно направить их на инвестиции.

Кроме того, по словам эксперта, злоумышленники используют бренд банка, чтобы коммуницировать от его имени через мессенджеры: они направляют сообщение об оплате некой подписки с карты кредитной организации, для отмены которой сотруднику необходимо назвать данные «пластика» и код из СМС. На самом деле эти сведения подтверждают неправомерное списание денег. Настоящие банки и сервисы не рассылают информацию о совершенных платежах в мессенджерах.

Телефонные и интернет-злоумышленники традиционно активизируются перед Новым годом, заявили «Известиям» в ЦБ. В регуляторе напомнили, что мошенников можно распознать по тому, что разговор поступает от незнакомца, беседа касается перевода денег или выяснения номера карты под любым предлогом, а также — если на человека оказывается моральное давление.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Дед унес: названы самые популярные в Новый год схемы обмана»

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