Одна из наиболее опасных схем обмана для банковских клиентов в эти дни — реклама новогодних и рождественских акций и подарков от имени кредитных организаций, заявил «Известиям» директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин.

Он пояснил, что через соцсети мошенники распространяют ссылки на поддельные банковские сайты, где якобы для получения презента требуется ввести номер карты и мобильного телефона, а также одноразовый пароль подтверждения операции. Этой информацией злоумышленники могут воспользоваться для вытягивания денег со счета.

Другой распространенный сценарий мошенничества в этот период — выманивание денег через фейковый сайт брокера, сообщил Станислав Павлунин. Он пояснил: злоумышленники связываются с жертвой и убеждают её перевести средства на «брокерский счет» — на самом же деле человек перечисляет деньги на карту или электронный кошелек физлица. В декабре многие россияне получают премии и некоторые считают, что вполне можно направить их на инвестиции.

Кроме того, по словам эксперта, злоумышленники используют бренд банка, чтобы коммуницировать от его имени через мессенджеры: они направляют сообщение об оплате некой подписки с карты кредитной организации, для отмены которой сотруднику необходимо назвать данные «пластика» и код из СМС. На самом деле эти сведения подтверждают неправомерное списание денег. Настоящие банки и сервисы не рассылают информацию о совершенных платежах в мессенджерах.

Телефонные и интернет-злоумышленники традиционно активизируются перед Новым годом, заявили «Известиям» в ЦБ. В регуляторе напомнили, что мошенников можно распознать по тому, что разговор поступает от незнакомца, беседа касается перевода денег или выяснения номера карты под любым предлогом, а также — если на человека оказывается моральное давление.

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«Дед унес: названы самые популярные в Новый год схемы обмана»