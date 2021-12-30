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Илон Маск опроверг обвинение в доминировании в космосе спутников Starlink

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Предприниматель, директор Tesla и основатель SpaceX Илон Маск опроверг слова главы Европейского космического агентства (ЕКА) Йозефа Ашбахера о доминировании спутников Starlink в космосе. Об этом стало известно в среду, 29 декабря.

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«Космос просто невероятно огромен, а спутники очень маленькие... Пара тысяч спутников — это ничто. Это как пара тысяч автомобилей на Земле — это ничто», — сказал Маск в интервью газете Financial Times.

По его словам, на околоземной орбите есть место для «десятков миллиардов» спутников.

В начале декабря Ашбахер призвал страны Европы не отдавать предпочтение спутникам Starlink, чтобы не допустить доминирование Маска в космической сфере.

30 июня ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX стартовала на орбиту с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида с 88 спутниками на борту. На орбиту вывели 85 коммерческих и государственных малых космических аппаратов и три спутника Starlink для пополнения создаваемой компанией SpaceX системы глобальной сети интернет-покрытия.

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