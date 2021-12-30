МЧМ-2022 досрочно завершен из-за коронавируса

Молодежный чемпионат мира по хоккею отменили из-за подтвердившихся случаев заболевания COVID-19 у спортсменов. Об этом сообщила Международная федерация хоккея (IIHF) в среду, 29 декабря.

«Следуя рекомендациям медицинской группы турнира по COVID-19 и медицинского комитета IIHF, совет IIHF решил, что из-за продолжающегося распространения COVID-19 и штамма «Омикрон» молодежный чемпионат мира – 2022 будет отменен для обеспечения здоровья и безопасности всех участников», — говорится в сообщении на сайте организации.

Решение приняли после того, как в трех матчах группового этапа сборным России, Чехии и Соединенным Штатам присудили технические поражения из-за зафиксированных случаев заражения коронавирусом у игроков.

Так, 29 декабря техническое поражение засчитали российской сборной из-за положительного теста на COVID-19 у нападающего Матвея Мичкова. При этом агент хоккеиста Сергей Федотов заявил, что спортсмен чувствует себя прекрасно, несмотря на положительный результат.

Матч Словакия–Россия должен был пройти 30 декабря в 00:30 мск. Согласно регламенту турнира, словакам засчитана победа со счетом 1:0.

Чемпионат мира проходил в Канаде в городах Эдмонтон и Ред-Дир и должен был завершиться в ночь на 6 января. Действующим победителем является сборная США.