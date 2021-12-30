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Блинкен обсудил с европейскими коллегами меры сдерживания России

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Госсекретарь США Энтони Блинкен побеседовал с коллегами из внешнеполитических ведомств Великобритании, Франции и Германии по ряду актуальных вопросов мировой повестки, сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс 29 декабря.

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«В ходе переговоров с министрами иностранных дел Франции — Жан-Ивом Ле Дрианом, Германии — Анналеной Баербок и Великобритании — Элизабет Трасс Блинкен обсудил важность координации действий для сдерживания любой российской агрессии против Украины. Стороны подтвердили согласие между союзниками и партнерами в отношении неотвратимых суровых последствий для России за подобные действия», — говорится в релизе.

Госсекретарь и его коллеги также обсудили свои опасения по поводу темпов развития ядерной программы Ирана, поскольку у Тегерана остается мало времени для возвращения к СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий — соглашение между Ираном и группой государств, известных как 5+1, относительно ядерной программы. — Ред.).

Стороны выразили солидарность с Литвой перед лицом усиления политического давления и экономического принуждения со стороны Китая и осудили подобную практику (Конфликт Вильнюса и Пекина разгорелся из-за открытого в Литве представительства Тайваня. — Ред.).Также были рассмотрены продолжающиеся усилия Ливии по организации национальных выборов. Участники переговоров согласились с важностью скорейшего продвижения избирательного процесса, добавил Прайс.

21 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не требует для себя особых условий, а выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве.

В этот же день представитель Еврокомиссии Петер Стано оценил предложения России по гарантиям безопасности. По его словам, Евросоюз должен быть за столом переговоров, где речь пойдет о европейской безопасности.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

Как подчеркнул замглавы МИД России Александр Грушко, предложения Москвы по гарантиям безопасности не содержат скрытой повестки, они являются понятными и откровенными.

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