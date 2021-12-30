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Ассоциация банков рассказала о распределении прибыли банковского сектора

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Прибыль банковского сектора распределяется по группам банков крайне неравномерно: около 85% приходится на системно значимые кредитные организации. Об этом в интервью «Известиям» рассказал президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский.

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«За 10 месяцев 2021 года чистая прибыль российского банковского сектора уже достигла исторического максимума — 2,1 трлн рублей. Росли чистые и комиссионные доходы кредитных организаций, а также — сокращались отчисления в резервы в связи с меньшими выходами клиентов на просрочку», — пояснил он.

По ожиданиям Георгия Лунтовского, весомую часть прибыли банки будут инвестировать в цифровые технологии, которые позволяют поддерживать конкурентоспособность бизнеса. По его мнению, кредитным организациям также необходимо вкладывать в информационную безопасность, поскольку многие годы банки инвестировали в это направление по остаточному принципу.

«Также важно, что у крупных банков есть ресурсы, чтобы улучшать свою информационную безопасность, однако этого нельзя сказать о небольших организациях. Поэтому в ассоциации создана проектная группа по запуску IT-аутсорсинга, включая функционал информационной безопасности», — отметил президент АБР.

Он рассчитывает, что в 2022 году работа проектной группы принесет плоды. Осенью на площадке АБР обсуждался вопрос включения банков с базовой лицензией в систему мер поддержки малых и средних предприятий, однако тогда ЦБ не поддержал эту инициативу.

Подробнее — в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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