Политологи прокомментировали отставки региональных губернаторов в 2021 году

Уходящий 2021 год отличился активной ротацией губернаторского корпуса, и большинство отставок носили плановый характер. Об этом «Известиям» рассказали опрошенные политологи в четверг, 30 декабря.

Говоря о самых резонансных отставках этого года, эксперты первым делом вспомнили об указе президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия главы государства. Перед уходом с должности тот был задержан по подозрению в получении взяток на общую сумму, превышающую 31 млн рублей. На место главы региональной администрации президентом был назначен сенатор от региона Олег Мельниченко.

В начале апреля в течение нескольких дней заявления по собственному желанию написали глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол (сейчас занимает пост вице-спикера Госдумы), губернатор Ульяновской области Сергей Морозов (сейчас замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме) и глава Республики Северная Осетия — Алания Вячеслав Битаров. В Туве пост временно занял бывший мэр Кызыла Владислав Ховалыг, а исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области стал сенатор от Московской области (член КПРФ) Алексей Русских. Оба этих руководителя успешно подтвердили свои полномочия на сентябрьских выборах.

Затем в октябре во Владимирской области в отставку ушел Владимир Сипягин, который после успешных для себя выборов стал депутатом Госдумы. Ему на смену пришел теперь уже экс-парламентарий Александр Авдеев. В тот же день в Тамбовскую область на смену добровольно отошедшему от дел губернатору Александру Никитину (сейчас член Совета Федерации от региона) был назначен замглавы Минстроя Максим Егоров.

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«Работа и уход: отставки каких губернаторов запомнились в 2021 году»