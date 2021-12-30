Количественное ограничение займов спровоцирует рост числа «черных» кредиторов

В Ассоциации банков России опасаются, что из-за количественного ограничения займов активизируются «черные» кредиторы, которые будут выдавать деньги под ростовщические проценты, обрекая граждан на долговую кабалу. Об этом в интервью «Известиям» заявил президент АБР Георгий Лунтовский, комментируя принятие закона, наделяющего ЦБ правом ограничивать число выдаваемых гражданам кредитов.

Закон вступит в силу с 1 июля 2022 года, напомнил Георгий Лунтовский. Он подчеркнул, что для банков это приведет к росту операционной нагрузки: придется менять отлаженные процессы, нести дополнительные издержки. Вполне возможно, что появится новая отчетность.

«Основные опасения связаны с тем, что ограничение доступа некоторых групп населения (в частности, граждан с неофициальными доходами или с низким уровнем дохода, а также уже закредитованных) к кредитным продуктам банков и микрофинансовых организаций может привести к росту теневого рынка финансирования. Это может происходить за счет регуляторного арбитража, когда кредитование этих групп граждан будет продолжаться за счет схем, являющихся легальными, но не входящими в периметр регуляторных ограничений — рассрочки, лизинг», — пояснил Георгий Лунтовский.

При этом, по словам президента АБР, позиция ЦБ понятна — доля потребительских кредитов с долговой нагрузкой выше 80% в 2021 году выросла до 31%. Усиление защиты розничного клиента действительно назрело.

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«Из-за количественного ограничения займов активизируются «черные кредиторы»