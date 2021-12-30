Нападающий сборной РФ Хуснутдинов рассказал о настроении команды

Выразить словами эмоции игроков российской сборной после отмены Молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею невозможно, рассказал нападающий сборной Марат Хуснутдинов 30 декабря в беседе со «Спорт-Экспресс».

«Очень обидно. Тщательно готовились к турниру, создавали коллектив и одно целое. И вот буквально на середине всё отменили... Не передать словами, какие сейчас эмоции... Но от нас ничего не зависело», — сказал хоккеист.

Хуснутдинов добавил, что ничего необычного накануне матча не было — обычный предыгровой день: завтрак, собрание, потом игроки пошли по номерам отдыхать.

«Я прилег спать, проснулся за полчаса до отъезда и увидел, что игра отменена. Сказали, что мы не выходим из номеров и что нам принесут еду. Мандража перед ПЦР не было. Все понимали, где мы находимся. Что случилось, то случилось», — сказал он.

Спортсмен отметил, что у команды не было пересечений с другими людьми, которые не имели отношения к МЧМ.

30 декабря Совет Международной федерации хоккея (IIHF) отменил МЧМ, подчеркнув, что здоровье игроков является приоритетным. Президент федерации Люк Тардиф отметил, что организация скорректировала протоколы турнира, чтобы ввести ежедневное тестирование и требование о карантине команды при подтверждении положительных случаев заболевания, но этого оказалось недостаточно.

Молодежный чемпионат мира стартовал в Канаде с 26 декабря 2021 года. Спустя несколько матчей три команды получили техническое поражение из-за положительных тестов игроков на коронавирус. Среди них — сборная США в матче со Швейцарией, сборная Чехии в матче с Финляндией и сборная России в матче со Словакией.

Россиянам засчитали техническое поражение в матче против Словакии из-за положительного теста у нападающего российской сборной Андрея Мичкова. При этом его отец — Андрей Мичков — назвал положительный текст сына провокацией, так как повторный тест показал отрицательный результат.