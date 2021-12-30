Переговоры президентов России и Белоруссии Путина и Лукашенко длились около трех часов

Переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в среду, 29 декабря, продлились около трех часов. Встреча двух лидеров государств проходила в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце.

После обсуждения актуальных вопросов сотрудничества двух государств президенты России и Белоруссии неформально пообщались за обедом.

В ходе беседы Путин отметил, что в феврале-марте 2022 года состоятся российско-белорусские военные учения, на что глава Белоруссии попросил российского коллегу продолжать сотрудничество в военной отрасли и военно-производственной сфере. Также российский президент подчеркнул значительный шаг вперед в развитии Союзного государства за текущий год. По его словам, Россия и Белоруссия также согласовали вопросы, связанные с финансами, налоговым, таможенным и фискальным законодательствами.

23 декабря президент России подробно рассказывал о прогрессе в сближении России и Белоруссии в рамках Союзного государства. По его словам, Лукашенко и его команда — непростые переговорщики, однако стороны «достигли понимания того, каким темпом и какими шагами» идти к дальнейшей интеграции.

После переговоров Владимир Путин и Александр Лукашенко вышли на лед, чтобы сыграть в хоккей. Игра прошла в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в Стрельне. В товарищеском матче приняли участие и мастера хоккея, в основном — экс-чемпионы. Путин забросил семь шайб, Лукашенко — две.