Прямой эфир
Спорт
В IIHF отменили молодежный чемпионат по хоккею
Мир
Девушка Саакашвили сообщила о критическом состоянии политика
Наука
«Роскосмос» провел испытание двигателя для нового разгонного блока «Ангары»
Мир
В СНБО отметили отсутствие большого скопления войск РФ на границе с Украиной
Мир
Глава ВОЗ предрек увеличение случаев заражения из-за штаммов «Омикрон» и «Дельта»
Мир
Великобритания заявила о доминировании штамма «Омикрон» в стране
Экономика
Глава «Газпрома» заявил о полной готовности «Северного потока – 2» к эксплуатации
Армия
Путин анонсировал российско-белорусские военные учения в 2022 году
Мир
На Украине рассказали об унизительных перспективах при вступлении в НАТО
Политика
Путин в четверг проведет телефонный разговор с Байденом

Переговоры президентов России и Белоруссии Путина и Лукашенко длились около трех часов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в среду, 29 декабря, продлились около трех часов. Встреча двух лидеров государств проходила в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце.

С народом и в единстве: Путин посетил Севастополь и встретился с Лукашенко
РФ и Белоруссия утвердили 28 интеграционных программ

После обсуждения актуальных вопросов сотрудничества двух государств президенты России и Белоруссии неформально пообщались за обедом.

В ходе беседы Путин отметил, что в феврале-марте 2022 года состоятся российско-белорусские военные учения, на что глава Белоруссии попросил российского коллегу продолжать сотрудничество в военной отрасли и военно-производственной сфере. Также российский президент подчеркнул значительный шаг вперед в развитии Союзного государства за текущий год. По его словам, Россия и Белоруссия также согласовали вопросы, связанные с финансами, налоговым, таможенным и фискальным законодательствами.

23 декабря президент России подробно рассказывал о прогрессе в сближении России и Белоруссии в рамках Союзного государства. По его словам, Лукашенко и его команда — непростые переговорщики, однако стороны «достигли понимания того, каким темпом и какими шагами» идти к дальнейшей интеграции.

После переговоров Владимир Путин и Александр Лукашенко вышли на лед, чтобы сыграть в хоккей. Игра прошла в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в Стрельне. В товарищеском матче приняли участие и мастера хоккея, в основном — экс-чемпионы. Путин забросил семь шайб, Лукашенко — две.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021