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Путин в четверг проведет телефонный разговор с Байденом

Президент Байден заявит Владимиру Путину, что США будут координировать шаги с союзниками

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Президент США Джо Байден в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным сообщит о намерении Вашингтона координировать шаги с союзниками в диалоге по безопасности, заявил высокопоставленный представитель американской администрации 29 декабря.

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«Президент Байден, когда будет говорить с президентом Путиным, ясно даст понять, что мы продолжим тесно координироваться с нашими союзниками и партнерами по всем этим вопросам», — приводит слова источника ТАСС.

Американский чиновник добавил, что президенты США и России «обсудят предстоящий диалог по целому ряду вопросов безопасности и стратегических вопросов». По его словам, США не будут публично объявлять вопросы, которые намерены обсудить с Россией в ходе переговоров по безопасности, но верят в прогресс за столом переговоров.

Среди тем, которые назвал источник, — европейская безопасность, урегулирование ситуации на Украине в ОБСЕ, а в Совете Россия–НАТО — проект договора с альянсом.

В четверг, 30 декабря, состоится телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США. В ходе предстоящей беседы американский лидер намерен обсудить двусторонние переговоры между Москвой и Вашингтоном, которые пройдут 10 января.

Накануне официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон вместе со своими европейскими союзниками готов обсуждать предложения РФ по безопасности, однако некоторые из них будут неприемлемы для США и Европы.

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