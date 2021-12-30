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ФХР выразила сожаление из-за отмены молодежного чемпионата мира

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В Федерации хоккея России (ФХР) в четверг, 30 декабря, сожалеют в связи с отменой молодежного чемпионата мира в Канаде, однако разделяют заботу организаторов о здоровье спортсменов.

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«После трех отмененных матчей на молодежном чемпионате мира Международная федерация хоккея приняла решение отменить турнир, проходивший в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. ФХР сожалеет о случившемся, но разделяет заботу организаторов о здоровье участников и соблюдении спортивного принципа», — говорится в сообщении.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал отмену турнира плохой новостью, особенно в преддверии Олимпийских игр.

«Это одно из самых главных событий в жизни наших ребят. Но здоровье наших спортсменов — самое важное. Призываю ФМБА и Федерацию хоккея России максимально сосредоточиться, чтобы все наши спортсмены вернулись домой без осложнений и получили медицинскую помощь», — приводит его слова ТАСС.

Свищев также высказал мнение, что причиной отмены чемпионата стала плохая работа организаторов.

«Всё, что произошло, — вина организаторов соревнований. Они обязаны в сегодняшних условиях обеспечить безопасность спортсменов. Мы знаем, как всё будет организовано на Играх в Китае. Никого не пускают в отели, минимизировано общение извне. Здесь же таких условий не было обеспечено, это ответственность самих организаторов», — заключил парламентарий.

Решение об отмене молодежного чемпионата мира IIHF приняла 30 декабря после серии положительных тестов на коронавирус в сборных. За последние дни были отменены три встречи между командами США и Швейцарии, Чехии и Финляндии, России и Словакии.

Чемпионат мира проходил в Канаде в городах Эдмонтоне и Ред-Дире и должен был завершиться в ночь на 6 января. Действующим победителем является сборная США.

Сборная России играла в группе В с командами Швеции, США, Словакии, Швейцарии. В первом туре команда Сергея Зубова проиграла шведам (3:6), во втором — обыграла швейцарцев (4:2).

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