Чемпион Каменский рассказал о нарушении спортивного принципа на МЧМ

Отмена Молодежного чемпионата мира по хоккею (МЧМ) — это нарушение спортивных принципов, считает двукратный олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский. Об этом 29 декабря он рассказал газете «Спорт-Экспресс».

«Думаю, перед началом чемпионата было собрание, где все проголосовали за такой порядок проведения. Да, в таком случае спортивный принцип нарушается. Конечно, хотелось бы, чтобы все друг с другом сыграли, выявился победитель на площадке. Если обстановка будет ухудшаться, то, думаю, чемпионат мира отменят», — сказал Каменский.

Ранее из-за положительных тестов на коронавирус три сборные команды получили техническое поражение за несостоявшиеся матчи. Среди них — чешская сборная в отмененном матче с командой Финляндии и сборная США в матче против Швейцарии.

29 декабря из-за положительного теста у нападающего российской сборной Матвея Мичкова россиянам засчитали техническое поражение в отмененном матче против Словакии. С критикой такого решения заслуженный тренер России по хоккею Владимир Плющев, отметив, что организаторы должны были просчитать все варианты развития событий на турнире.

30 декабря Совет Международной федерации хоккея (IIHF) отменил МЧМ, подчеркнув, что здоровье игроков является приоритетным. Президент федерации Люк Тардиф отметил, что организация скорректировала протоколы турнира, чтобы ввести ежедневное тестирование и требование о карантине команды при подтверждении положительных случаев заболевания, но этого оказалось недостаточно.