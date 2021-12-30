Президент Эстонии заявил о праве украинцев на вступление в любые союзы

Украинцы имеют право самостоятельно решать, в какие союзы вступать их стране. Такое заявление сделал президент Эстонии Алар Карис в среду, 29 декабря.

«Несмотря на продолжающиеся боевые действия на востоке Украины, украинцы остаются сторонниками реформ, продолжая свои усилия по интеграции в Европейский союз. Это страна, где ценятся демократические ценности, и Эстония поддерживает стремление Украины к Европейскому союзу и право украинцев решать, в каких союзах они хотят состоять», — его слова со встречи в Таллине с послом Евросоюза (ЕС) в Украине Матти Маасикасом передали в ERR.

Собеседники согласились, что если Россия пойдет на вооруженный конфликт с Украиной, то под угрозой окажется безопасность всей Европы.

«Важно продолжать оказывать поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины», — заявил в связи с этим Карис.

Он также подчеркнул, что Эстония высоко оценивает деятельность ЕС на Украине.

Алар Карис планирует посетить Украину в начале 2022 года.

28 декабря президент Эстонии заявил, что готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Он добавил, что переговоры с российским лидером должны вести также страны НАТО и страны Европы, «все вместе».