В ФРГ не смогли назвать сроки запуска СП-2

Представитель министерства экономики Германии Сюзанна Унград в среду, 29 ноября, в ходе брифинга не смогла назвать сроки запуска «Северного потока – 2» и заявила, что с этим вопросом надо обращаться в Федеральное сетевое агентство.

«Разрешение на эксплуатацию уже получено. Речь идет про сертификацию. За это отвечает Федеральное сетевое агентство», — приводит ее слова «РИА Новости».

Унград уточнила, что вопросы о сроках окончания сертификации следует направлять регулятору.

В среду глава компании «Газпром» Алексей Миллер доложил президенту России Владимиру Путину о полной готовности газопровода к началу эксплуатации.

В ответ президент поздравил «Газпром» и партнеров компании с завершением работы по созданию крупной дополнительной магистрали поставок газа. Путин также отметил, что запуск «Северного потока – 2» позволит снизить цены на газ в Европе и на Украине. По его словам, «с учетом непростой ситуации у наших зарубежных партнеров у России есть возможность наращивать экспорт газа».

Позже в этот день компания — оператор проекта Nord Stream 2 сообщила «Известиям», что процедура по заполнению газом второй нитки газопровода «Северный поток – 2» была завершена. В соответствии с планом и проектными требованиями нитка была наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 куб. м.

28 декабря постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что вопрос о сроках сертификации газопровода является политическим, а не техническим.

Также Чижов отметил, что прогноз о сроках сертификации СП-2 делать сложно, при этом у ЕС нет четко выраженной позиции по судьбе проекта. Для России не имеют принципиального значения сроки сертификации газопровода, так как ресурсы для прокачки газа имеются, добавил дипломат.