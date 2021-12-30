Прямой эфир
Спорт
В IIHF отменили молодежный чемпионат по хоккею
Мир
Девушка Саакашвили сообщила о критическом состоянии политика
Наука
«Роскосмос» провел испытание двигателя для нового разгонного блока «Ангары»
Мир
В СНБО отметили отсутствие большого скопления войск РФ на границе с Украиной
Мир
Глава ВОЗ предрек увеличение случаев заражения из-за штаммов «Омикрон» и «Дельта»
Мир
Великобритания заявила о доминировании штамма «Омикрон» в стране
Экономика
Глава «Газпрома» заявил о полной готовности «Северного потока – 2» к эксплуатации
Армия
Путин анонсировал российско-белорусские военные учения в 2022 году
Мир
На Украине рассказали об унизительных перспективах при вступлении в НАТО
Политика
Путин в четверг проведет телефонный разговор с Байденом

В ФРГ не смогли назвать сроки запуска СП-2

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представитель министерства экономики Германии Сюзанна Унград в среду, 29 ноября, в ходе брифинга не смогла назвать сроки запуска «Северного потока – 2» и заявила, что с этим вопросом надо обращаться в Федеральное сетевое агентство.

Полно вам: СП-2 готов к эксплуатации
Почему от его запуска выиграет даже Украина и что мешает старту работы газопровода

«Разрешение на эксплуатацию уже получено. Речь идет про сертификацию. За это отвечает Федеральное сетевое агентство», — приводит ее слова «РИА Новости».

Унград уточнила, что вопросы о сроках окончания сертификации следует направлять регулятору.

В среду глава компании «Газпром» Алексей Миллер доложил президенту России Владимиру Путину о полной готовности газопровода к началу эксплуатации.

В ответ президент поздравил «Газпром» и партнеров компании с завершением работы по созданию крупной дополнительной магистрали поставок газа. Путин также отметил, что запуск «Северного потока – 2» позволит снизить цены на газ в Европе и на Украине. По его словам, «с учетом непростой ситуации у наших зарубежных партнеров у России есть возможность наращивать экспорт газа».

Позже в этот день компания — оператор проекта Nord Stream 2 сообщила «Известиям», что процедура по заполнению газом второй нитки газопровода «Северный поток – 2» была завершена. В соответствии с планом и проектными требованиями нитка была наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 куб. м.

28 декабря постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что вопрос о сроках сертификации газопровода является политическим, а не техническим.

Также Чижов отметил, что прогноз о сроках сертификации СП-2 делать сложно, при этом у ЕС нет четко выраженной позиции по судьбе проекта. Для России не имеют принципиального значения сроки сертификации газопровода, так как ресурсы для прокачки газа имеются, добавил дипломат.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021