В Минэке рассказали о мерах по расширению внутреннего предложения в РФ

Профильные ведомства ведут работу над дополнительными мерами для увеличения внутреннего предложения товаров из России. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ в среду, 29 декабря

«Профильные ведомства в настоящее время работают над дополнительными мерами для расширения внутреннего предложения отечественной продукции», — рассказали ТАСС в Министерстве.

20 декабря представитель Минэкономразвития РФ заявил «Известиям», что российская экономика приобрела устойчивость благодаря надежной макроэкономической политике и низкому уровню государственного долга. Оценки Всемирного банка (ВБ) при этом не стали для Минэкономразвития РФ откровением или новостью.

Ранее в этот же день главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт рассказал о рисках для российской экономики, среди которых он выделил пандемию, рост инфляции, возможное введение санкций и переход стран Запада на возобновляемые энергоносители.

За день до этого президент России Владимир Путин сообщил, что российская экономика уже в середине 2021 года восстановилась от последствий пандемии коронавируса, это видимый результат всего делового сообщества. После быстрого восстановления экономики нужен быстрый и качественный рост, указал глава государства.