На севере Ливана возник пожар на нефтепроводе

В районе Аккар на севере Ливана загорелся нефтепровод. Об этом в среду, 29 декабря, сообщает ливанский канал Al Jadeed.

По его информации, пожар возник рядом с жилыми домами. Местные жители попросили о помощи спасателей.

В настоящий момент причины и обстоятельства возгорания выясняются.

4 сентября стало известно об утечке нефти в Мексиканском заливе после обрушившегося на штат Луизиана урагана «Ида». Нефтяное пятно покрыло 16 км водного пространства. Предварительно сообщалось, что источником утечки стал старый трубопровод, который повредился во время урагана.