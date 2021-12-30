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На севере Ливана возник пожар на нефтепроводе

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В районе Аккар на севере Ливана загорелся нефтепровод. Об этом в среду, 29 декабря, сообщает ливанский канал Al Jadeed.

По его информации, пожар возник рядом с жилыми домами. Местные жители попросили о помощи спасателей.

В настоящий момент причины и обстоятельства возгорания выясняются.

4 сентября стало известно об утечке нефти в Мексиканском заливе после обрушившегося на штат Луизиана урагана «Ида». Нефтяное пятно покрыло 16 км водного пространства. Предварительно сообщалось, что источником утечки стал старый трубопровод, который повредился во время урагана.

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