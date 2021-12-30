Великобритания заявила о доминировании штамма «Омикрон» в стране

В Великобритании на «Омикрон»-штамм коронавируса приходится больше 90% случаев заражения COVID-19. Об этом заявило Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA) в среду, 29 декабря.

«Последнее ежедневное обновление по новым случаям заражения вариантом «Омикрон» будет опубликовано 31 декабря. Поскольку данные показывают, что на «Омикрон» сейчас приходится больше 90% всех внебольничных и незавозных случаев заражения COVID-19 в Англии, наиболее точные и актуальные сведения по заболеваемости COVID-19 будут содержаться в ежедневно публикуемой статистике», — сообщили на странице агентства в Twitter.

По последним данным, в стране подтверждено 210 тыс. случаев заражения штаммом «Омикрон».

18 декабря UKHSA сообщило, что в Великобритании число скончавшихся после заболевания штаммом коронавируса «Омикрон» увеличилось до семи человек.

В тот же день мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в связи с ростом числа случаев заражения «Омикрон»-штаммом коронавируса. Градоначальник отметил, что в последние дни в Лондоне «наблюдается рост числа случаев госпитализации инфицированных коронавирусом».