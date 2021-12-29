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Коммунальщики Липецка перейдут на усиленный режим работы в праздники

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Все коммунальные службы Липецка с 31 декабря по 9 января будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщает городская администрация.

Графики дежурств на предприятиях уже сформированы. Ежедневно аварийные бригады и техника будут дежурить в ресурсоснабжающих организациях и управляющих компаниях.

Также дежурство сотрудников и техники обеспечат в муниципальном управлении благоустройства. В случае снегопада на дороги города готовы выйти тракторы и пескоразбрызгиватели, малогабаритные машины, пишет LipetskMedia.

В общей сложности составлено 27 схем движения техники. Они охватывают весь город.

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