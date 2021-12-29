Стало известно о решении отменить МЧМ по хоккею

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение отменить проведение Молодежного чемпионата мира. Об этом в среду, 29 декабря, сообщил источник «Известий».

«Чемпионат отменен», — сказал источник.

Официальное объявление об отмене, как ожидается, последует ближе к полуночи (мск).

Решение отменить соревнования принято после серии положительных тестов на коронавирус в сборных. За последние дни были отменены три встречи между командами США и Швейцарии, Чехии и Финляндии, России и Словакии.

Сегодня, 29 декабря, техническое поражение засчитали российской сборной из-за положительного теста на COVID-19 у нападающего Матвея Мичкова. Матч Словакия — Россия должен был пройти 30 декабря в 00:30 мск. Согласно регламенту турнира, словакам засчитана победа со счетом 1:0.

29 декабря, также отменили игру Финляндии и Чехии, старт которой был запланирован на 22:00 среды. Причиной стал положительный тест на коронавирус в составе чешской сборной. До этого техническое поражение присудили сборной США в матче со Швейцарией.

После этого было решено провести совещание по вопросу целесообразности продолжения турнира.