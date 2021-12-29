Прямой эфир
Спорт
Экс-глава IIHF сообщил о возможной отмене МЧМ в ближайшие часы
Мир
Девушка Саакашвили сообщила о критическом состоянии политика
Наука
«Роскосмос» провел испытание двигателя для нового разгонного блока «Ангары»
Мир
В СНБО отметили отсутствие большого скопления войск РФ на границе с Украиной
Экономика
Компания — оператор СП-2 сообщила о подготовке к транспортировке газа
Общество
Путин забросил семь шайб в товарищеском хоккейном матче с Лукашенко
Экономика
Глава «Газпрома» заявил о полной готовности «Северного потока – 2» к эксплуатации
Армия
Путин анонсировал российско-белорусские военные учения в 2022 году
Мир
На Украине рассказали об унизительных перспективах при вступлении в НАТО
Политика
Путин в четверг проведет телефонный разговор с Байденом

Стало известно о решении отменить МЧМ по хоккею

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение отменить проведение Молодежного чемпионата мира. Об этом в среду, 29 декабря, сообщил источник «Известий».

«Чемпионат отменен», — сказал источник.

Официальное объявление об отмене, как ожидается, последует ближе к полуночи (мск).

Решение отменить соревнования принято после серии положительных тестов на коронавирус в сборных. За последние дни были отменены три встречи между командами США и Швейцарии, Чехии и Финляндии, России и Словакии.

Сегодня, 29 декабря, техническое поражение засчитали российской сборной из-за положительного теста на COVID-19 у нападающего Матвея Мичкова. Матч Словакия — Россия должен был пройти 30 декабря в 00:30 мск. Согласно регламенту турнира, словакам засчитана победа со счетом 1:0.

29 декабря, также отменили игру Финляндии и Чехии, старт которой был запланирован на 22:00 среды. Причиной стал положительный тест на коронавирус в составе чешской сборной. До этого техническое поражение присудили сборной США в матче со Швейцарией.

После этого было решено провести совещание по вопросу целесообразности продолжения турнира.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021