Нарушения вновь выявили при строительстве дорог под Тамбовом

В Тамбовском районе вновь выявили нарушения при строительстве автодорог в границах сельсовета Донское. Дефекты обнаружили активисты регионального отделения ОНФ во время мониторинга.

По информации общественников, на улице Советской до пересечения с улицей Запрудной была грубо нарушена технология дорожных работ. Это привело к повреждениям целостности полотна, трещинам на проезжей части и провалам на тротуарах.

Сроки сдачи объекта были сорваны. Активисты ОНФ обратились в управление градостроительства и архитектуры с просьбой устранить дефекты, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Нарушения при ремонте улицы Советской выявляются не первый раз. В декабре 2020 года подрядчику пришлось заменить 800 м нового полотна, на котором также были обнаружены трещины. Тогда активисты зафиксировали укладку асфальта на технических тротуарах на неподготовленное холодное основание во время снегопада.

Строительство дороги на Советской и Запрудной продолжается третий год. Работы ведутся по нацпроекту «Жилье и городская среда». Предполагается, что четырехполосная дорога значительно разгрузит улицы Карла Маркса, Мичуринскую и Рылеева и решит проблему заторов.