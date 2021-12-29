Диетолог назвал сроки годности новогодних салатов

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что новогодние салаты, приготовленные с использованием майонеза, могут храниться около 24 часов.

В беседе с телеканалом «Звезда» в среду, 29 декабря, специалист уточнил, что важно, чтобы на столе эти блюда долго не стояли.

«Мы их ставим на стол, они у нас там полночи стоят, греются. За это время там идет бактериальный процесс, а потом мы их переставляем в холодильник, где этот процесс продолжается, просто медленно. Всякий раз, доставая, мы снова этот процесс стимулируем», — разъяснил врач.

Он подчеркнул, что салат нельзя хранить в открытом контейнере, его обязательно следует накрывать пищевой пленкой. Также специалист заметил, что для приготовления салата нужно использовать свежие продукты, пишет RT. Он пояснил, что и колбаса имеет свой срок годности, и если 31 декабря нарезать в салат колбасу, купленную за 10 дней до этого, что вряд ли салат будет долгое время оставаться «в кондиции», отмечает телеканал «360».

Ранее в этот день кандидат медицинских наук, врач эндокринолог Екатерина Иванникова рассказала kp.ru, что нужно знать, планируя новогоднее застолье с пожилыми людьми. Прежде всего, следует составить список новогодних блюд, чтобы рассчитать порции для каждого участника празднования и избежать переедания. Для пожилых людей, у которых имеются хронические заболевания в острой стадии (язвенная болезнь желудка или артериальная гипертензия), требуется особый, индивидуально подобранный рацион не только на новогодние праздники, но и на весь период обострения. С этим может помочь их лечащий врач. Иванникова отметила, что бокал шампанского или легкого вина вреда не принесет, если отсутствуют строгие противопоказания. Она пояснила, что алкогольные напитки в небольших дозах стимулируют аппетит, снижение которого часто наблюдается у пожилых.

Врач призвала включить в новогоднее меню больше свежих овощей в виде салатов или нарезки, безалкогольные напитки. Также специалист посоветовала оставить все сладкие десерты на 1 января, либо заменить их на желе, фрукты или сладости на основе суфле. Она напомнила о необходимости делать перерывы в приеме пищи, двигаться, гулять, танцевать и пить больше воды.

Ранее, 29 декабря, Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты полезно есть в пандемию для повышения иммунитета. По словам врача, жирная рыба, приправы и пряности наделены полезными свойствами, способствующими укреплению иммунитета.