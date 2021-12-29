Прямой эфир
Спорт
Экс-глава IIHF сообщил о возможной отмене МЧМ в ближайшие часы
Мир
Девушка Саакашвили сообщила о критическом состоянии политика
Наука
«Роскосмос» провел испытание двигателя для нового разгонного блока «Ангары»
Мир
В СНБО отметили отсутствие большого скопления войск РФ на границе с Украиной
Экономика
Компания — оператор СП-2 сообщила о подготовке к транспортировке газа
Общество
Путин забросил семь шайб в товарищеском хоккейном матче с Лукашенко
Экономика
Глава «Газпрома» заявил о полной готовности «Северного потока – 2» к эксплуатации
Армия
Путин анонсировал российско-белорусские военные учения в 2022 году
Мир
На Украине рассказали об унизительных перспективах при вступлении в НАТО
Политика
Путин в четверг проведет телефонный разговор с Байденом

Диетолог назвал сроки годности новогодних салатов

Диетолог Гинзбург рассказал, сколько могут храниться новогодние салаты
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что новогодние салаты, приготовленные с использованием майонеза, могут храниться около 24 часов.

Застольный враг: как снизить вред от новогоднего ужина
Диетологи советуют поосторожничать с оливье, селедкой под шубой и даже мандаринами

В беседе с телеканалом «Звезда» в среду, 29 декабря, специалист уточнил, что важно, чтобы на столе эти блюда долго не стояли.

«Мы их ставим на стол, они у нас там полночи стоят, греются. За это время там идет бактериальный процесс, а потом мы их переставляем в холодильник, где этот процесс продолжается, просто медленно. Всякий раз, доставая, мы снова этот процесс стимулируем», — разъяснил врач.

Он подчеркнул, что салат нельзя хранить в открытом контейнере, его обязательно следует накрывать пищевой пленкой. Также специалист заметил, что для приготовления салата нужно использовать свежие продукты, пишет RT. Он пояснил, что и колбаса имеет свой срок годности, и если 31 декабря нарезать в салат колбасу, купленную за 10 дней до этого, что вряд ли салат будет долгое время оставаться «в кондиции», отмечает телеканал «360».

Ранее в этот день кандидат медицинских наук, врач эндокринолог Екатерина Иванникова рассказала kp.ru, что нужно знать, планируя новогоднее застолье с пожилыми людьми. Прежде всего, следует составить список новогодних блюд, чтобы рассчитать порции для каждого участника празднования и избежать переедания. Для пожилых людей, у которых имеются хронические заболевания в острой стадии (язвенная болезнь желудка или артериальная гипертензия), требуется особый, индивидуально подобранный рацион не только на новогодние праздники, но и на весь период обострения. С этим может помочь их лечащий врач. Иванникова отметила, что бокал шампанского или легкого вина вреда не принесет, если отсутствуют строгие противопоказания. Она пояснила, что алкогольные напитки в небольших дозах стимулируют аппетит, снижение которого часто наблюдается у пожилых.

Врач призвала включить в новогоднее меню больше свежих овощей в виде салатов или нарезки, безалкогольные напитки. Также специалист посоветовала оставить все сладкие десерты на 1 января, либо заменить их на желе, фрукты или сладости на основе суфле. Она напомнила о необходимости делать перерывы в приеме пищи, двигаться, гулять, танцевать и пить больше воды.

Ранее, 29 декабря, Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты полезно есть в пандемию для повышения иммунитета. По словам врача, жирная рыба, приправы и пряности наделены полезными свойствами, способствующими укреплению иммунитета.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021