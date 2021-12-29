Экс-глава IIHF сообщил о возможной отмене МЧМ в ближайшие часы

Экс-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель в среду, 29 декабря, сообщил, что в настоящее время в организации идет обсуждение возможной отмены идущего сейчас в Канаде молодежного чемпионата мира.

«Люк Тардиф попросил собрать совещание Совета IIHF, на котором будут обсуждать статус-кво турнира. <…> Через час или два вы узнаете больше», — приводит его слова «Чемпионат».

Ранее в этот день тест на COVID-19 нападающего молодежной сборной России по хоккею Матвея Мичкова оказался положительным. В результате российской команде присудили техническое поражение в матче со словаками на чемпионате мира. Матч Словакия–Россия должен был пройти 30 декабря в 00:30 мск. Согласно регламенту турнира, словакам засчитана победа со счетом 1:0.

29 декабря, также отменили игру Финляндии и Чехии, старт которой был запланирован на 22:00 среды. Причиной стал положительный тест на коронавирус в составе чешской сборной. До этого техническое поражение присудили сборной США в матче со Швейцарией.