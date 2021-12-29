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Вторую модельную библиотеку создали в Сызрани

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В Сызрани (Самарская область) на базе библиотеки-филиала имени Владимира Маяковского открыли модельную библиотеку нового поколения. Об этом сообщает региональное министерство культуры.

Библиотека расположена на улице Лазо, 13. После обновления она получила «БиблиоМаяк», пишет НИА «Самара».

Специалисты капитально отремонтировали помещение, теперь оно стало многофункциональным. Для жителей обустроены места для чтения и досуга, пространство для мастер-классов, встреч и кинопоказов. Библиотечный фонд пополнился новыми изданиями.

Работы проведены в рамках нацпроекта «Культура».

Ранее 29 декабря сообщалось, в городе Химки Московской области открыли модельную библиотеку. Работы проводились в рамках нацпроекта «Культура».

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