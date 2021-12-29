Гинзбург перечислил повышающие иммунитет в пандемию продукты

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты полезно есть в пандемию для повышения иммунитета.

В беседе с «Москвой 24» в среду, 29 декабря, врач уточнил, что жирная рыба, приправы и пряности наделены полезными свойствами, необходимыми иммунитету человека во время пандемии коронавируса.

Так, в жирной рыбе содержатся противовоспалительные элементы, хорошо влияющими на иммунитет за счет присутствия омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Также в ней содержится белок, необходимый для синтеза клеток иммунной системы. Так, можно отдать предпочтение лососю или скумбрии.

Приправы, такие как имбирь, куркума и перец, обладают обеззараживающими свойствами. Полезны также напитки из трав и пряностей: корицы, гвоздики и кардамона, которые способны поддерживать здоровье легких, пишет Pravda.Ru.

Ранее в этот день Гинзбург перечислил вредные и полезные продукты на новогоднем столе. По словам специалиста, рыбная и мясная нарезка бывает либо избыточно соленой, либо избыточно жирной, либо же избыточно сладкой, а может быть и такое, что блюдо сочетает в себе все три указанных свойства. Салаты оливье, мимоза, сельдь под шубой обычно «грешат» избытком майонеза, соли, жира и подсолнечного масла.

Среди полезных продуктов доктор назвал овощи, зелень, овощные летние салаты, фрукты и ржаной хлеб, пишет RT.

24 декабря специалист высказался и об алкоголе. По его словам, в новогоднюю ночь лучше всего обойтись некрепкими напитками и остановить свой выбор на сухом вине. Он уточнил, что одного бокала будет вполне достаточно, пишет сайт kp.ru. В беседе с телеканалом «Звезда» 14 декабря врач подчеркнул, что шампанское является самым неподходящим напитком для праздничного застолья. По его мнению, после шампанского человек часто теряет контроль над своим пищевым поведением и начинает есть все подряд.

Ранее в декабре Гинзбург посоветовал людям с диабетом и ожирением ограничить употребление мандаринов и хурмы. В беседе с агентством городских новостей «Москва» он объяснил, что указанные фрукты содержат большое количество сахара, и при указанных проблемах со здоровьем их потребление вредно. Он также отметил, что людям с проблемами желудочно-кишечного тракта при употреблении мандаринов нужно ориентироваться на индивидуальную непереносимость.