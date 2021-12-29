Стало известно о просьбе хоккейных федераций отменить МЧМ

Международная федерация хоккея (IIHF) получила несколько обращений от хоккейных федераций, участвующих в молодежном чемпионате мира, с просьбой отменить соревнования, сообщает 29 декабря «Спорт-Экспресс».

В качестве аргумента приводится тот факт, что турнир противоречит спортивным принципам.

Ранее несколько команд получили техническое поражение из-за положительных тестов игроков на коронавирус. Среди низ — сборная США в матче со Швейцарией, сборная Чехии в матче с Финляндией и сборная России в матче со Словакией.

Молодежный чемпионат мира проходит в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Матчи проводятся в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии.