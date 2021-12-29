В Астраханской области на обновление медучреждений направили 425 млн рублей

В Астраханской области в 2021 году на текущий и капитальный ремонт медучреждений направили более 425 млн рублей. Об этом губернатор региона Игорь Бабушкин рассказал во время прямой линии 29 декабря.

«На текущий и капитальный ремонт учреждений здравоохранения в рамках программы модернизации первичного звена в нынешнем году из областного бюджета выделено более 425 млн рублей. Практически завершено строительство перинатального центра», - цитирует главу региона «Астрахань-24».

В 2022 году на оснащение центра оборудованием планируется направить свыше 500 млн рублей, добавил Бабушкин.

Кроме того, сейчас власти ведут переговоры с Минздравом РФ о строительстве хирургического корпуса детской клинической больницы. Прорабатывается вопрос о расширении онкологического диспансера.

«Правительством России принято решение о строительстве реабилитационного комплекса Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии. Недавно я встретился с Алексеем Борисовичем Миллером, договорились совместно с «Газпромом» строить новую поликлинику в микрорайоне Бабаевского», — рассказал губернатор.

Прямая линия губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина прошла 29 декабря. В течение часа глава региона ответил на 18 вопросов, касающихся дорог, судостроения, здравоохранения, ЖКХ и социальных проектов.