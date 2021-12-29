Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал» за нарушение закона об иноагентах
По решению Мосгорсуда центр «Мемориал» (признан иноагентом в РФ) был ликвидирован. Об этом в среду, 29 декабря, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.
Исковые требования прокуратуры удовлетворены «в полном объеме», сообщил судья. При этом в суде были оглашены лишь вводная и итоговая части решения.
В ходе заседания гособвинитель заявил, что на «Мемориал» и руководство центра многократно налагались штрафные санкции в связи с отсутствием маркировки иноагента в соцсетях и на своих сайтах.
Как заявили в «Мемориале», все штрафы были оплачены.
Вместе с тем прокурор подчеркнул, что центр оказывал поддержку протестам, нацеленным на дестабилизацию России. Сторона защиты при этом сообщила, что подаст жалобу на решение суда.
Заявление о ликвидации «Мемориала» московская прокуратура подала ранее в этот день.
Отмечается, что в зале суда присутствовали представители дипмиссий Германии, США, Дании, Швеции, Финляндии, Литвы, Эстонии и Испании.
Накануне по решению Верховного суда РФ было ликвидировано международное общество «Мемориал». Соответствующее прошение было направлено российской Генпрокуратурой. Как заявили в ведомстве, центр стремился дискредитировать органы государственной власти страны, реабилитировать нацистских преступников и создать лживый образ Советского Союза как террористического государства.
Российский лидер Владимир Путин 9 декабря выразил надежду на справедливый судебный процесс в отношении «Мемориала». При этом Путин сообщил, что центр пытался защищать организации, которые признаны в РФ террористическими и экстремистскими.
2 декабря глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев рассказал «Известиям», что сотрудники центра могут быть привлечены к уголовной ответственности, если будет доказано, что в своей деятельности «Мемориал» поддерживал экстремистские структуры.
«Мемориал» был включен в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в 2016 году.