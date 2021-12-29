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Путин в четверг проведет телефонный разговор с Байденом

В Белом доме уточнили позицию Вашингтона в переговорах с Россией

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США подготовили планы усиления НАТО и союзников на случай дальнейшего обострения вокруг Украины. Об этом в среду, 29 декабря, в ходе телефонного брифинга сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.

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«Президент Байден в разговоре с президентом Путиным ясно заявит, что мы готовы к дипломатии и дипломатическому пути вперед, но также готовы отреагировать, если Россия решит вторгнуться на Украину», — сказал он.

По словам чиновника, американский лидер Джо Байден всегда считал незаменимыми прямые контакты между лидерами. Кроме того, США не будут публично объявлять вопросы, которые намерены обсудить с Россией в ходе переговоров по безопасности, но верят в прогресс за столом переговоров.

США намерены обсудить с Россией европейскую безопасность, урегулирование на Украине в ОБСЕ, а в Совете Россия–НАТО — проект договора с альянсом, добавил он.

По итогам разговора президентов США и России Вашингтон проинформирует союзников.

В четверг, 30 декабря, состоится телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США. В ходе предстоящей беседы американский лидер намерен обсудить двусторонние переговоры между Москвой и Вашингтоном, которые пройдут 10 января.

Накануне официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон вместе со своими европейскими союзниками готов обсуждать предложения РФ по безопасности, однако некоторые из них будут неприемлемы для США и Европы.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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