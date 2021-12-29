Лукашенко подарил Путину корзину с белорусскими продуктами и бокалы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в Санкт-Петербург подарил российскому коллеге Владимиру Путину корзину с белорусскими продуктами и хрустальные бокалы. Об этом сообщил в среду, 29 декабря, Telegram-канал «Пул Первого».

На опубликованных снимках можно заметить колбасы и сыры. Кроме того, Лукашенко подарил Путину набор хрустальных бокалов.

Ранее в этот день главы государств провели переговоры в Санкт-Петербурге. Продолжительность встречи составила около трех часов. Лидеры пообщались в Константиновском дворце в Стрельне, обсудив актуальные вопросы сотрудничества двух стран.

В частности, Путин отметил, что в развитии Союзного государства за текущий год был сделан значительный шаг вперед. По его словам, Россия и Белоруссия также согласовали вопросы, связанные с финансами, налоговым, таможенным и фискальным законодательствами.

Вместе с тем между Путиным и Лукашенко прошел товарищеский хоккейный матч в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в Стрельне. Главы государств играли за команду «белых» и одержали победу над «красными» со счетом 18:7. В ходе игры Путин забросил семь шайб, а Лукашенко — две.