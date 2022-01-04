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Врач рассказала о влиянии здорового сна на «лишний» вес

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Здоровый сон и достаточные физические нагрузки являются гарантией отсутствия проблем, связанных с питанием, рассказала в беседе с каналом KXTV американский диетолог Эшли Рейнке Хок.

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«Иногда причиной того, что никак не удается сбросить лишнюю пару килограммов, может быть качество вашего сна и то, насколько отдохнувшими вы чувствуете себя каждое утро», — отметила специалист.

По ее словам, необходимо следить за тем, употребление какой пищи приводит к нарушениям сна. В этом случае следует исключить такие продукты в вечерние часы, рекомендует медик.

Также диетолог советует ужинать не менее чем за два часа до сна.

Как добавила Хок, важно помнить о «легкой еде», она позволит утолить голод вечером. Так, в это время хорошо пить вишневый сок или есть вишню. Данные продукты содержат мелатонин, улучшающий качество сна и регулирующий циркадные ритмы.

Сама диетолог часто употребляет маффины из овсяных хлопьев, яблочного пюре и замороженной черники, а также цельнозерновые тосты с арахисовым маслом и клубникой. Маффины помогают восполнить запас триптофана, а тосты стимулируют синтез сератонина.

Ранее, 1 декабря, диетолог Татьяна Дик рассказала о секрете ужина для похудения. Если во время завтрака и обеда человек употребил большое количество углеводов, то вечером лучше есть больше белка и клетчатки, например рыбу, птицу, морепродукты с овощным салатом или рагу, пояснила Дик.

Если за день не набралась норма углеводов, к ужину можно смело добавить гарнир в виде каши или пары запеченных картофелин. Углеводы, по ее словам, допустимы, а иногда даже необходимы на ужин.

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