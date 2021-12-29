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CNN сообщил о полете самолета-разведчика США над Восточной Украиной

CNN: cамолет-разведчик США провел полет над Восточной Украиной
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Разведывательный самолет США на текущей неделе совершил первый полет над территорией Восточной Украины. Об этом сообщает в среду, 29 декабря, CNN со ссылкой на европейское командование американских вооруженных сил.

«На этой неделе ВВС США выполнили разведывательную миссию над Восточной Украиной, чтобы собрать разведданные о ситуации на земле <…>», — отмечает телеканал.

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При этом, по словам представителя Европейского командования ВС США лейтенанта-командора Расса Вольфкила, полет, состоявшийся в понедельник, стал первым случаем, когда самолет E-8C Joint Surveillance Target Attack Radar System (JSTARS) пролетел над регионом.

Точный маршрут Вольфкил не раскрыл. Однако он добавил, что США «регулярно эксплуатируют самолеты в Черноморском регионе в поддержку различных разведывательных целей США и коалиции».

Ранее, 11 декабря, стало известно, что стратегический самолет-разведчик Boeing RC-135 Rivet Joint ВВС США приблизился к Донбассу. По данным издания «Страна.UA», воздушное судно могло вести разведку в районе линии соприкосновения.

20 декабря представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что американская авиация продолжит совершать полеты над Черным морем. На этом же брифинге Кирби рассказал журналистам, что команда представителей Пентагона посетила Украину, чтобы обсудить потребности страны в сфере противовоздушной обороны.

29 декабря стало известно, что американский авианосец USS Harry S. Truman останется в Средиземном море из-за ситуации с Украиной. Он вместе с группой из пяти кораблей ВМС США должен был направиться на Ближний Восток, однако маршрут ударной группы был изменен для обеспечения «постоянного присутствия в Европе».

Первый зампредседателя Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков подчеркнул, что подобное решение США стало непосредственной угрозой для России. По его словам, НАТО в настоящее время является крупнейшей военизированной структурой и официально называет в своих документах Россию одной из главных угроз.

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